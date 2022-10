THW Kiel nach Gala gegen HSV Hamburg zurück an Tabellenspitze

HBL: Auch Rhein-Neckar Löwen mit makelloser Bilanz

Die Löwen, die nach sechs Spielen ebenfalls eine makellose Bilanz besitzen, hatten bereits am Donnerstag mühsam 27:26 beim Bergischen HC gewonnen. Auf Platz drei kletterten am Sonntag die Füchse Berlin (11:1) durch ein 32:29 (12:15) bei der MT Melsungen. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der HBL)

Am Samstag hatte Meister SC Magdeburg durch ein 34:35 (13:17) in einem packenden Spitzenspiel be der SG Flensburg-Handewitt die ersten Punkte liegengelassen. Der SCM (10:2) ist nun Vierter. Flensburg (9:3), das durch einen Treffer von Mads Mensah Larsen in letzter Sekunden gewann, liegt auf Rang fünf.