Langlauf: Boykottiert Norwegen wegen Russland die Saison?

Noch immer ist unklar, ob Russland und Belarus in der kommenden Wintersport-Saison starten dürfen. Nun erhöht eine Nation den Druck auf den Weltverband - und deutet sogar einen Boykott an.

Während die Vorbereitung in die heiße Phase geht, ist immer noch unklar, ob Russland und Belarus an den Wettkämpfen teilnehmen.

Besiegeln neue Entwicklungen das Aus von Russland?

Noch drastischer wird der Vorsitzende des norwegischen Langlauf-Komitees Torbjörn Skogstad. „Es wäre schwierig, uns im sportlichen Wettkampf mit den Russen zu messen, so lange sie Krieg gegen die Ukraine führen“, sprach er in den heimischen Medien offen über einen Boykott.

Besonders die jüngsten Entwicklungen mit der Teilmobilisierung der Reservekräfte und den Scheinreferenden in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine bestärken ihn in seiner Forderung. So sei ein Ausschluss „jetzt sogar noch naheliegender als im Februar“, meint Skogstad.