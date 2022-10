Bundesliga: Hertha BSC – TSG 1899 Hoffenheim, 1:1 (1:1)

Andrej Kramaric brachte die TSG in der 25. Spielminute in Führung. Für das 1:1 von Hertha BSC zeichnete Dodi Lukebakio verantwortlich (37.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In Durchgang zwei lief Agustin Rogel anstelle von Filip Uremovic für die Hertha auf. Sandro Schwarz setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Marco Richter und Davie Selke auf den Platz (72.). Gleich drei Wechsel nahm Hoffenheim in der 81. Minute vor. Stanley Nsoki, Christoph Baumgartner und José Tasende verließen das Feld für Kevin Akpoguma, Jacob Bruun Larsen und Robert Skov. Als Schiedsrichter Dingert (Gries) das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.