Wieder kein Heimsieg! Hertha BSC verpasst Dreier gegen TSG Hoffenheim

Der Hauptstadtklub steckt allerdings nach dem dritten Unentschieden in Folge im unteren Tabellendrittel fest. Die Kraichgauer verpassten den Sprung zurück auf einen Champions-League-Platz.

Die Mannschaft von André Breitenreiter ging in der 25. Minute durch Andrej Kramaric in Führung. Die Berliner glichen durch Dodi Lukebakio in der 37. Minute aus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga).