Serie A historisch: Ferrieri Caputi erste Schiedsrichterin in höchster Italien-Spielklasse

Maria Sole Caputi Ferrieri (l., hier mit Pasquale Mazzocchi von US Salernitana) ist erste Schiedsrichterin in der Serie A © Imago

Maria Sole Ferrieri Caputi hat am Sonntag als erste Schiedsrichterin in der Serie A italienische Fußball-Geschichte geschrieben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

Die 31-Jährige debütierte bei der Begegnung zwischen Sassuolo Calcio und US Salernitana 5:0 (2:0) in der höchsten Spielklasse. In der 37. Minute des Matchs gab sie dabei einen Elfmeter. Die Entscheidung wurde vom Videoassistenten bestätigt. (DATEN: Die Tabelle der Serie A)

Nicht dabei während des historischen Debüts war Franck Ribéry: Der frühere Starspieler des FC Bayern in Diensten von Salernitana laboriert aktuell an einer schweren Meniskus-Verletzung.

Ferrieri Caputi hatte als Referee bereits Erfahrung in der Serie B und Serie C gesammelt.

Ferrieri Caputi promovierte in Florenz in Soziologie. Sie arbeitet in einem auf Arbeitsrecht spezialisierten Forschungszentrum in Bergamo.