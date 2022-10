„Monster“ Haaland entscheidet historisches Manchester-Derby

Der sensationelle Stürmerstar Erling Haaland hat auch ein historisches Manchester-Derby unwiderstehlich dominiert. Der Norweger führte Manchester City am Sonntag mit drei Toren und zwei Vorlagen zum demütigenden 6:3 (4:0) gegen den überforderten Premier-League-Rivalen United. Nie zuvor hat es im Manchester-Derby so viele Tore gegeben.

Nach dem 1:0 durch Phil Foden (8.) und einem Pfostenschuss von Ilkay Gündogan (19.) per Freistoß traf Haaland zunächst mit dem Kopf - kurioserweise war sein Gegenspieler in dieser Szene Uniteds deutlich kleinerer Mittelfeldspieler Christian Eriksen (34.). Drei Minuten später grätschte Haaland in eine Hereingabe von Kevin de Bruyne und erzielte sein 13. Tor in seinem achten Liga-Spiel. De Bruyne hat nun 94 Tore aufgelegt, mehr als jeder andere City-Spieler in der Geschichte der Premier League.