Manchester-United-Fans im City-Derby in Wut nach Peinlich-Halbzeit

Welch bittere erste 45 Minuten für Manchester United in der Premier League!

Die auswärtigen Fans im Etihad Stadium hatten jedenfalls genug gesehen, befürchteten eine Niederlage von historischem Ausmaß - und flüchteten noch vor Wiederanpfiff in Scharen, derart groß war der Frust, was sich auch in den sozialen Netzwerken dokumentierte.