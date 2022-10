Jamal Musiala schwärmt von Müllers Fußball-IQ - der gibt Komplemente zurück

Einer seiner Lehrmeister, bei denen er sich noch einiges abschauen will, ist Teamkollege Thomas Müller. „Sein IQ ist richtig groß im Fußball. Er versteht Sachen, die ich nicht mal sehe manchmal“, sagte der 19-Jährige nach seiner seinem starken Auftritt beim 4:0 gegen Leverkusen am Freitag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Müller mit besonderer Gabe? Das sagt der Ur-Bayer selbst

Besondere Auffassungsgabe oder nicht: An den Youngster gibt Müller den Ball stets gerne ab: „Es ist schon so, dass man ihm den Ball in gewissen Situationen gerne gibt, weil man sagt: ‚Okay, jetzt spiele ich den Jamal an, weil ich weiß, was er am Ball kann.‘“