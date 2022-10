2. Liga: 1. FC Magdeburg – SSV Jahn Regensburg, 1:0 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Beim SSV kam zu Beginn der zweiten Hälfte Lasse Günther für Blendi Idrizi in die Partie. Luca Schuler brach für Magdeburg den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung. Christian Titz setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Julian Rieckmann und Daniel Elfadli auf den Platz (80.). Mersad Selimbegovic wollte Regensburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Benedikt Saller und Joshua Mees eingewechselt für Konrad Faber und Christian Viet neue Impulse setzen (84.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 1:0 zugunsten des 1. FC Magdeburg.