3. Liga: FC Viktoria Köln – VfB Oldenburg, 1:2 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Max Wegner brachte Oldenburg in der 55. Minute in Front. Oliver Steurer brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des Gasts über die Linie (66.). Mit einem Doppelwechsel wollte der FC Viktoria Köln frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Olaf Janßen Luca Marseiler und Federico Palacios für Marcel Risse und Hamza Saghiri auf den Platz (67.). Durch einen von Robin Meißner verwandelten Elfmeter gelang dem Heimteam in der 80. Minute der 1:2-Anschlusstreffer. Die 1:2-Heimniederlage von Viktoria war Realität, als der Unparteiische Kessel (Norheim) die Partie letztendlich abpfiff.