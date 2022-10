Biathlon-Paar holt wegen Ukraine-Krieg abgesagt Traumhochzeit emotional nach

Der frühere ukrainische Biathlon-Ass Sergey Semenov und die Schweizerin Aita Gasparin holen die Vermählung nach, die sie wegen des Kriegs in Semenovs Heimat abgesagt hatten. Es kommt zu bewegenden Momenten.

Der frühere ukrainische Top-Biathlet Sergey Semenov und die Schweizerin Aita Gasparin haben in Gasparins Heimat ihre Vermählung nachgeholt - nachdem der ursprüngliche Termin wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine abgesagt worden war. ( NEWS: Alles zum Biathlon )

Semenov und Gasparin verschoben Hochzeit wegen Ukraine-Krieg

Die 28 Jahre alte Gasparin und der 34-jährige Semenov - nach seinem Karriere-Ende als Junioren-Coach in der Schweiz aktiv - sind seit 2017 ein Paar. Vor zwei Jahren machte Semenov den Antrag, die Heirat war für den April angesetzt. Dann jedoch war wegen des Ukrainekriegs und der Sorgen um die Lieben in Semenovs Heimat nicht an eine freudige Feier zu denken.