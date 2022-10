Anzeige

Indonesien: Profi Hanno Behrens spricht über schreckliche Stadion-Tragödie Indonesien-Profi spricht über Tragödie

Tragödie in Indonesien: So nahm die Katastrophe ihren Lauf

Reinhard Franke

Hanno Behrens ist seit einigen Monaten als Fußballer in Indonesien tätig. Der einstige Nürnberg-Profi reagiert mit Entsetzen auf die Stadiontragödie, die etliche Menschenleben forderte.

Hanno Behrens hat mit großer Bestürzung auf die Tragödie im indonesischen Fußball reagiert.

„Das ist eine ganz traurige Sache für den gesamten Fußball auf der ganzen Welt. Es dürfen dabei niemals Menschen sterben“, sagte der frühere Bundesliga-Profi bei SPORT1.

Behrens spielt seit Juli in Indonesien bei Persija Jakarta. Am Samstagabend waren bei einer der schwersten Stadionkatastrophen der Geschichte in der Provinz Ostjava mindestens 174 Menschen gestorben. Viele weitere wurden verletzt. Unter den Todesopfern befanden sich auch Kinder.

„Einfach fassungslos, dass so etwas passiert“

Auslöser der Tragödie von Malang war ein Platzsturm nach dem Duell zwischen den Erzrivalen Arema FC und Persebaya Surabay.

„Wir sollten nicht vergessen, dass es am Ende nur ein Spiel ist“, erklärte Behrens, der in Deutschland unter anderem für den 1. FC Nürnberg aufgelaufen war. Der 32-Jährige zeigte sich „einfach fassungslos, dass so etwas Schreckliches bei einem Fußballspiel passiert.“

Der Fußball wurde in Indonesien vorerst ausgesetzt.

Hanno Behrens ist als Fußballer nach Indonesien gewechselt

Behrens bekam von der Katastrophe in Bandung mit, wo sein Team „auch ein großes Derby“ hätte bestreiten sollen. „Da wären wir heute eigentlich auch mit mehreren gepanzerten Fahrzeugen ins Stadion gefahren worden. Doch dann wurde alles abgesagt. Dann wurden wir wieder zurückgefahren aus der Stadt. Es ist schon traurig, was die Situationen um die Rivalität in diesem Land angeht.“