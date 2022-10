Mourinho leidet im Bus: "Ich werde hier sterben"

Star-Trainer Jose Mourinho hat in der ungewohnten Zuschauerrolle beim 2:1 (1:1)-Erfolg mit der AS Rom bei Inter Mailand schwer gelitten.

Der gesperrte Star-Trainer Jose Mourinho hat in der ungewohnten Zuschauerrolle beim 2:1 (1:1)-Erfolg mit der AS Rom bei seinem Ex-Klub Inter Mailand schwer gelitten. „Ich werde hier sterben“, sagte Mourinho auf einem von mehreren Videos, die er während der Begegnung am Samstagabend auf Instagram im Teambus aufnahm.