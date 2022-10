Füllkrug nach Gala-Auftritt gegen Gladbach: Muss er zur WM?

Was war das für eine Gala von Werder Bremen - und ein Mann mit prominenter Zahnlücke hatte daran besonderen Anteil: Niclas Füllkrug.

Mit zwei Toren und einer Vorlage brillierte der Angreifer und zeigte wieder einmal, warum sein Name berechtigterweise mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht wird.

Der 29-Jährige hatte im Spiel den Torreigen eröffnet und brachte die Hausherren bereits in der fünften Minute in Führung und schnürte nur acht Minuten später einen Doppelpack. Den 5:1-Treffer von Teamkollege Mitchell Weiser legte er ebenfalls sehenswert auf. Mit sieben Tore führt er nun die Torjägerliste der Bundesliga an.