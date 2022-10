Stadionkatastrophe: Doll "unsagbar traurig"

Thomas Doll spricht über die Tragödie in Indonesien © Imago

Die Stadionkatastrophe mit mindestens 174 Toten hat den in Indonesien tätigen Trainer Thomas Doll schwer mitgenommen.

Doll gab an, dass er bereits "die ersten Gespräche" mit seinen Spielern über die Tragödie geführt habe: "Sie alle sind verständlicherweise sehr betroffen. Das hat nichts mehr mit Fußball zu tun. Das alles macht schon sehr, sehr nachdenklich."

Auch Kinder unter den Opfern

Mindestens 174 Menschen starben am Samstagabend (Ortszeit) in der Fußballarena in Malang (Provinz Ostjava). Unter den Opfern befinden sich auch Kinder. 180 Personen wurden verletzt. Nach dem 2:3 von Arema FC gegen Persebaya FC hatten nach Polizei-Angaben 3000 Arema-Fans das Spielfeld gestürmt.