Infantino entsetzt über Stadionkatastrophe

Die Spitze des Fußball-Weltverbands FIFA hat entsetzt auf die Stadionkatastrophe in Indonesien mit mindestens 174 Toten reagiert. Die Fußballwelt befinde sich in einem „Schockzustand“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Dies ist ein dunkler Tag für alle, die am Fußball beteiligt sind, und eine unvorstellbare Tragödie. Ich spreche den Familien und Freunden der Opfer, die nach diesem tragischen Vorfall ihr Leben verloren haben, mein tiefstes Beileid aus.“

Im spanischen Fußball wird es am Sonntag eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer geben. Das kündigten die Liga und der Verband RFEF an.