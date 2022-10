Klopp macht Bayern-Fans bei Mané Hoffnung - das rät der Liverpool-Coach den Münchnern

Nagelsmann: Mané "muss umsetzen, was wir wollen"

Sadio Mané hat beim 4:0-Erfolg der Bayern gegen Bayer Leverkusen seine Torflaute beendet und spielt sich langsam wieder in Form.

Zuvor war der Senegalese mehrfach scharf kritisiert worden, da er in der Sieglos-Serie der Münchner wenig überzeugt hatte.

„Sadio wird sein Leistungslimit kontinuierlich abrufen. Das tut er immer. Nicht jede Woche, das macht keiner. Aber in extrem großer Häufigkeit“, sagte der Reds-Coach bei Sky.

Bayern müssen „Rhythmus finden“

„Der hat Tore aus Chancen gemacht, die waren gar keine. Am Ende gewinnst du 4:0, weil Lewy das 1:0 gemacht hat aus einem Moment, wo gar keine Torchance da war“, sagte Klopp.

Mané ein „guter Typ und Topsieler“

Wie die Bayern haben auch die Reds zu Beginn der Saison Probleme gezeigt. Auch am Samstag kam der Vizemeister vor eigenem Publikum gegen Brighton & Hove Albion nicht über ein 3:3 (1:2) hinaus.

In England wurde auch deswegen bereits die Frage gestellt, ob sich Liverpool nicht mehr um den Verbleib Manés hätten bemühen sollen. Dass er Mané vermisst, weist Klopp aber von sich.

Sadio ist „ein guter Typ und Topspieler. Aber vermissen klingt doch so, als wollte ich ihn noch hier haben. Ich finde es wirklich komplett in Ordnung, dass Sadio einfach was anderes machen wollte.“