Rummenigge nimmt Nagelsmann in Schutz: „Ein junger Trainer“

Bayern Münchens ehemaliger Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat den zuletzt in die Kritik geratenen Trainer Julian Nagelsmann in Schutz genommen. „Ich glaube, dass er ein großes Trainer-Talent ist. Aber man darf auch nicht vergessen, er ist ein sehr junger Trainer“, sagte Rummenigge am Tag nach dem Münchner 4:0 (3:0) in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen in der Sendung „Heute im Stadion“ bei Bayern 1.