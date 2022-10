Volleyballerinnen mit drei Niederlagen in die nächste Runde

Mit Zuversicht in die zweite Gruppenphase © FIRO/FIRO/SID

Drei Niederlagen in Folge - und trotzdem mit vorsichtiger Zuversicht in die zweite Gruppenphase.

Drei Niederlagen in Folge - und trotzdem mit vorsichtiger Zuversicht in die zweite Gruppenphase: Bundestrainer Vital Heynen nahm vom 2:3 (25:12, 26:24, 23:25, 18:25, 9:15) der deutschen Volleyballerinnen im sportlich bedeutungslosen letzten Vorrundenspiel gegen Kanada erstaunlich viel Positives mit. „Ich habe gute Sachen gesehen“, resümierte der Belgier, der zwar über das Ergebnis „enttäuscht“ war, aber „nicht so sehr über das Spiel“.