Nach BVB-Pleite: Steffen Baumgart verurteilt Umgang mit Anthony Modeste scharf

Steffen Baumgart nimmt Anthony Modeste in Schutz. Der Umgang mit dem BVB-Stürmer sei nicht in Ordnung, meint der Trainer des 1. FC Köln.

Er finde es „nicht in Ordnung, was jetzt von außen auf ihn einprasselt. Weil: Er ist nicht verantwortlich für die Krise von Dortmund. Er ist ein Spieler wie viele andere auch“, erklärte der Coach bei Bild TV: „Ich muss ganz ehrlich sagen: Das an einer Person festzumachen, wie das gerade gemacht wird, ist Ausreden suchen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)