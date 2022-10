Reiten: Star-Jockey schockiert mit Skandal-Aktion - und spürt die Konsequenzen

Der vieldekorierte Reiter Christophe Soumillon stößt bei einem Rennen in Frankreich einen Konkurrenten mit dem Ellbogen vom Pferd. Er entschuldigt sich umfassend - spürt aber trotzdem Konsequenzen.

Der Ire Ryan fiel nach der Kollision mit Soumillon von seinem Ross „Captain Wierzba“ und überschlug sich mehrfach. Soumillon – unterwegs aus „Syros“ – zeigte sich danach im Interview mit „Sky“ betreten über das, was er angerichtet hatte.

Soumillon checkt Konkurrenten vom Pferd: „Tut mir schrecklich leid“

„Ich habe sofort gemerkt, dass ich einen Fehler gemacht habe und bin furchtbar traurig über das, was passiert ist“, erklärte er: „Ich möchte mich bei allen entschuldigen, auch beim Pferd.“

Soumillons Erklärung für seine Aktion: Er hätte den Ellbogen nicht für einen Check ausgefahren, sondern um seinem Konkurrenten im Positionskampf zu signalisieren, „dass ich nicht nach innen ziehe“. Dabei sei ihm das Pferd allerdings außer Kontrolle geraten, er sei „ein bis zwei Schritte“ zu weit in Rossas Richtung geraten „und er ist runtergefallen“.

Milde Sperre: 5-Millionen-Euro-Chance bleibt bestehen

Soumillon wurde nicht nur disqualifiziert, sondern bekam auch eine 60-tägige Sperre aufgebrummt. Was das Urteil allerdings abmildert: Die Suspendierung gilt erst ab dem 14. Oktober, womit Soumillon trotzdem am heutigen Jahreshöhepunkt Prix de l‘Arc de Triomphe in Paris teilnehmen.