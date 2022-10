Dauser und Schönmaier bei erster WM-Qualifikation vorn

Der Olympiazweite Lukas Dauser aus Unterhaching und Karina Schönmaier (Buchholz), deutsche Vize-Meisterin beim Sprung, haben die ersten Qualifikationen für die in vier Wochen beginnenden Kunstturn-Weltmeisterschaften in Liverpool gewonnen.

Der 29-jährige Dauser, Silbermedaillengewinner am Barren bei den Spielen in Tokio, siegte in Kienbaum vor Lucas Kochan aus Cottbus und dem Böckinger Milan Hosseini. In Ketsch verwies die 17 Jahre alte Schönmaier die Chemnitzerin Lea Marie Quaas sowie Anna-Lena König aus Karlsruhe auf die Plätze zwei und drei.

Stufenbarren-Europameisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart war wegen einer Coronainfektion nicht am Start, wegen einer Zehenverletzung fehlte die Chemnitzerin Emma Malewski, die im August bei den European Championships in München die Goldmedaille am Schwebebalken gewonnen hatte. Die zweite und letzte WM-Qualifikation findet am 15. Oktober in Rüsselsheim statt.