NFL-Schock um Star-Quarterback Tua Tagovailoa mündet in Entlassung

Fall Tua Tagovailoa: Mediziner gefeuert - nur er?

Tagovailoa war bereits beim vorigen Spiel am Sonntag auf den Kopf gefallen und hatte Symptome einer Gehirnerschütterung gezeigt. Dass er trotzdem grünes Licht für eine Rückkehr bekam, sorgte für Verwunderung - nach der beängstigenden Verletzung am Donnerstag leitete die Spielergewerkschaft NFLPA eine Untersuchung ein, die nun erste Konsequenzen hat.

Laut ESPN hat die NFLPA von ihrem Recht Gebrauch gemacht, den in den Fokus der Kritik geratenen UNC („unaffiliated neurotrauma consultant“) aus seinem Dienst zu entlassen, das entsprechende Regelwerk sieht vor, dass die Spielergewerkschaft das veranlassen kann, ohne dass die NFL zustimmen muss (umgekehrt ebenso). Der UNC war am Freitag befragt worden und hat offensichtlich keinen guten Eindruck bei den Interessenvertretern der Spieler hinterlassen.

Wie sehr sich die Dolphins auf den externen Mediziner verlassen haben oder ob auch Teamärzte Tagovailoa untersucht haben, ist nach aktuellem Stand unklar. NFL-Ärztechef Allen Sills hat öffentlich nur erklärt, dass der Quarterback zwischen Sonntag und Donnerstag „jeden Tag“ untersucht worden sei. Dolphins-Trainer Mike McDaniel, der ebenfalls in die Kritik geraten ist, hat mehrfach erklärt, dass er ein reines Gewissen habe und auf die Einschätzung des UNC verwiesen. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

NFL ändert „concussion protocol“

Der Fall Tagovailoa scheint auch weitere Folgen zu haben. In einem gemeinsamen Statement der NFLPA und der NFL kündigen beide Seiten an: „Veränderungen am concussion protocol sind nötig, um die Sicherheit der Spieler zu verbessern.“ Es gebe „Gespräche über die Verwendung des Begriffs ‚schwerwiegende motorische Instabilität‘“.