FC Barcelona: Gab Robert Lewandowski Transfer-Ratschlag an die Barca-Bosse?

Robert Lewandowski spielt erst seit wenigen Wochen beim FC Barcelona, dennoch soll er den Katalanen bereits einen Rat in Sachen Transfers gegeben haben. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

So berichtet die italienische Zeitung Tuttosport, dass sich der Stürmer für eine Verpflichtung von Jakub Kiwior ausgesprochen haben soll.

Seit der vergangenen Saison spielt der polnische Verteidiger in der Serie A bei Spezia Calcio. In seinem Heimatland gilt er als großes Versprechen für die Zukunft, sein Debüt in der Nationalmannschaft gab der 22-Jährige im Juni.