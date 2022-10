2. Liga: St. Pauli sechs Spiele sieglos

Der FC St. Pauli gewinnt in der 2. Fußball-Bundesliga nicht mehr.

Die Hamburger erkämpften am Samstagabend in einem größtenteils langatmigen Spiel zwar ein achtbares 0:0 gegen den 1. FC Heidenheim, sind aber seit Mitte August in sechs Begegnungen sieglos. Die Gäste liegen zwei Punkte hinter dem dritten Tabellenplatz.