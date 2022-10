Eintracht Frankfurt: Nach Frust beim DFB - Kevin Trapp macht Ansage mit Gala-Auftritt

Janik Haberer (28./55.), Niko Gießelmann (64.) und der eingewechselte Tim Skarke (79./90.+4) verzweifelten am Schlussmann von Eintracht Frankfurt. Trapp pflückte zudem etliche Flanken aus der Luft, strahlte in der Strafraumbeherrschung gewohnte Souveränität aus und führte seine Vorderleute.

Trapp macht Ansage nach DFB-Spiel

„Ich kann leider nicht kontrollieren, was in der Nationalmannschaft passiert. Ich kann mich nur mit meiner Leistung anbieten. Darauf konzentriere ich mich“, führte der 32-Jährige aus. Eine klare Ansage folgte: „Ich fahre nicht zur Nationalmannschaft, um die Leute zu bespaßen. Ich habe auch dort eine Aufgabe und bin ambitioniert.“

Krösche: „Trapp der beste deutsche Torhüter“

T-Frage als Luxusdiskussion für Flick

Bis zur Winter-Weltmeisterschaft in Katar stehen erst noch zwölf Pflichtspiele mit der Eintracht auf dem Programm. In der Champions League reisen die Tottenham Hotspur am kommenden Spieltag an.

Nach seinem Patzer im Duell in Wolfsburg (0:1) zeigte er sich schon in der Königsklasse in Marseille (1:0) und in der Liga gegen Stuttgart (3:1) bestens erholt. Die herausragende Vorstellung gegen Union war das nächste Ausrufezeichen. Es liegt an ihm, weitere Highlights folgen zu lassen und Flick von sich zu überzeugen.