"Ihnen fehlt die Selbstkritik": Hamann legt mit BVB-Kritik nach

„Wenn sie gewinnen und nicht gut spielen, ist es okay. Wenn man verliert, probiert man, sich das schönzureden. Sie haben gegen Bremen in den letzten Minuten drei Tore kassiert, wo sie drei Punkte hergeschenkt haben. Das ist bei Manchester City passiert, wo sie 75 Minuten sehr gut gespielt haben und mit leeren Händen nach Hause fahren. Sportdirektor Kehl sagt nach dem Spiel, er sei stolz auf die Mannschaft“, erinnerte Hamann.

Hamann: „Ist mir zu wachsweich“

Der 49-Jährige fügte hinzu: „Nun spielen sie gegen gute Kölner – du führst 1:0, hast alles im Griff. Dann gibst du wieder so ein Spiel innerhalb von 15-20 Minuten aus der Hand. Das kannst du dir nicht erlauben.“

Hamann zeigte auf, dass die Bayern ihre schwachen Momente in der Saison bereits gehabt haben. Es sei deswegen möglich gewesen, drei Zähler vor dem Rekordmeister zu stehen.

Am kommenden Wochenende treffen Dortmund und München im direkten Duell aufeinander. „Schlägst du sie - was schwer genug ist - wärst du sechs Punkte vor. So ist mir das zu wachsweich“, sagte Hamann und ergänzte: „Wenn es läuft, gewinnen sie, wenn es hart auf hart kommt, verlieren sie.“