Farke nach Werder-Gala bedient: "Wir haben gefühlt zwei Eigentore geschossen"

Topspiel in Bremen! Werder schnuppert Abendluft

Werder Bremen schlägt nach einem Gala-Auftritt Borussia Mönchengladbach und stellt dabei einen Vereinsrekord auf. Werder überrannte desaströse Gladbacher in der ersten Halbzeit. Gladbach-Coach ist nach der Niederlage bedient.

Werder Bremen hat am achten Bundesliga-Spieltag ein Ausrufezeichen gesetzt.

Gegen desaströse Gladbacher gelang der Mannschaft von Ole Werner ein beachtlicher 5:1-Erfolg, mit dem die Bremer auch tabellarisch an der Borussia vorbeigezogen sind. (DATEN: Bundesliga - alle Spiele und Ergebnisse)

Besonders in der ersten Hälfte zeigte sich Gladbach dabei völlig von der Rolle und sah gegen von Beginn an stark und aggressiv aufspielende Werderaner kein Land.

Noch keiner Bremer Mannschaft in der Bundesliga-Historie war es gelungen, so schnell mit drei Toren in Führung zu liegen. Nach dem Sieg steht Werder mit zwölf Punkten auf dem achten Rang der Tabelle.