27 Ballkontakte und ein Pfeifkonzert: So lief Modestes bittere Köln-Rückkehr

Die Rückkehr von Anthony Modeste nach Köln hätte besser laufen können. Neben Pfiffen für den Ex-Kölner, die sich von Beginn an durch das Spiel zogen, musste sich der BVB nach Führung noch geschlagen geben. Ein Teamkollege bringt das Problem auf den Punkt.

An seiner alten Wirkungsstätte ging der Ex-Kölner leer aus. Mal wieder. Es war das sechste torlose Spiel in Folge für den 34 Jahre alten Stürmer, der für das Gesamtpaket von rund elf Millionen Euro (Ablöse und Gehalt) als Ersatz für Sébastien Haller geholt wurde.

Brandt mit klaren Worten über Modeste

„Jeder achtet natürlich auf Tony und sagt: Er ist der BVB-Stürmer, er muss Tore machen. Ich sehe das ein bisschen anders, wenn er arbeitet und andere treffen, ist das auch gut. Ich hatte auch mal so eine Phase. Es hilft nur dranbleiben und arbeiten“, ergänzte Brandt.

So verlief Modestes Nachmittag:

Laute Pfiffe gegen Modeste

15.23 Uhr: Als sein Name bei der Aufstellung vorgelesen wird, gibt es ein gellendes Pfeifkonzert.

15.32 Uhr: Kurz nach Anpfiff rollen die FC-Fans auf der „Süd“ zwei Banner aus mit klaren Worten in Richtung ihres Ex-Lieblings: „Schön dat do fott bes Tony!“ („Schön, dass du weg bist!“) und „Wer fällt wegen Geld durch den Loyalitätstest?“ Letzterer Satz ist eine Anspielung auf den berühmten Modeste-Song.

15.33 Uhr: In der dritten Minute ist Modeste erstmals am Ball. Wieder gibt es laute Pfiffe. Bei jedem der insgesamt 27 Ballkontakte wird Kölns früherer Chef-Knipser (79 Tore in 157 Spielen) gnadenlos ausgepfiffen.