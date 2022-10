Nach Auswechslung: Glasner gibt Entwarnung bei Götze

Frankfurt am Main (SID) - Nach der Auswechslung von WM-Held Mario Götze haben die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt Entwarnung gegeben.

„Es ist keiner mit der Alarmsirene in der Kabine herumgelaufen“, sagte Trainer Oliver Glasner nach dem 2:0 (2:0) gegen Spitzenreiter Union Berlin. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Er gehe davon aus, dass es bei Götze bis zum dritten Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen Tottenham Hotspur wieder wird. "Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist", sagte auch Sportvorstand Markus Krösche.