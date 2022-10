Kimmich und Müller positiv auf Corona getestet

Die beiden Fußball-Nationalspieler Thomas Müller und Joshua Kimmich sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab ihr Klub Bayern München am Samstagabend bekannt. Beide Spieler seien symptomfrei und befänden sich in häuslicher Isolation.

Ein Einsatz von Müller (33) und Kimmich (27) im Topspiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstagabend scheint damit äußerst fraglich. In der Vorwoche waren bereits deren Teamkollegen Manuel Neuer und Leon Goretzka bei der Nationalmannschaft positiv getestet worden. Beide kamen allerdings am Freitag beim 4:0 gegen Bayer Leverkusen bei den Bayern wieder zum Einsatz.