Bundesliga: Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin, 2:0 (2:0)

50.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Heimmannschaft schlägt – bejubelten in der zwölften Minute den Treffer von Mario Götze zum 1:0. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Jesper Lindström einen weiteren Treffer für das Team von Trainer Oliver Glasner. Mit der Führung für Frankfurt ging es in die Kabine. In der 66. Minute änderte Urs Fischer das Personal und brachte Paul Seguin und Sven Michel mit einem Doppelwechsel für Janik Haberer und Sheraldo Becker auf den Platz. Schiedsrichter S. Stegemann (Niederkassel) zeigte Randal Kolo Muani in der 68. Minute die Ampelkarte, sodass Eintracht Frankfurt in der Folge in Unterzahl agierte. Mit Luca Pellegrini und Sebastian Rode nahm Oliver Glasner in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Christopher Lenz und Eric Junior Dina Ebimbe. Urs Fischer wollte Union zu einem Ruck bewegen und so sollten Kevin Behrens und Tim Skarke eingewechselt für Rani Khedira und Timo Baumgartl neue Impulse setzen (75.). Die Eintracht stellte dem 1. FC Union Berlin ein Bein: Der Gast musste sich trotz numerischer Überlegenheit mit 0:2 geschlagen geben.