3. Liga: MSV Duisburg – Hallescher FC, 1:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Heimmannschaft und Halle ohne Torerfolg in die Kabinen. 9.086 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den MSV Duisburg schlägt – bejubelten in der 65. Minute den Treffer von Marvin Bakalorz zum 1:0. Torsten Ziegner setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Moritz Stoppelkamp und Chinedu Ekene auf den Platz (67.). Mit Marlon Frey und Marvin Ajani nahm Torsten Ziegner in der 76. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Julian Hettwer und Niclas Stierlin. André Meyer wollte Hallescher FC zu einem Ruck bewegen und so sollten Tom Bierschenk und Elias Löder eingewechselt für Dominik Steczyk und Tom Zimmerschied neue Impulse setzen (85.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Zebras und Halle aus.