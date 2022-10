3. Liga: 1. FC Saarbrücken – Sport-Club Freiburg II, 2:2 (0:1)

Julian Stark besorgte vor 9.500 Zuschauern das 1:0 für den Sport-Club. Um den entscheidenden Deut besser waren zur Pause die Gäste, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Mit einem Wechsel – Julius Biada kam für Manuel Zeitz – startete Saarbrücken in Durchgang zwei. Tobias Jänicke beförderte das Leder zum 1:1 der Gastgeber in die Maschen (58.). Mit einem Doppelwechsel wollte Freiburg II frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Thomas Stamm Oscar Wiklöf und Mika Baur für Ji-Han Lee und Patrick Lienhard auf den Platz (61.). Wiklöf machte in der 63. Minute das 2:1 des Sport-Club Freiburg II perfekt. Der 1. FC Saarbrücken hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Marvin Cuni den Ausgleich (64.). Mit Calogero Rizzuto und Jänicke nahm Uwe Koschinat in der 77. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Mike Frantz und Robin Scheu. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Saarbrücken und der Sport-Club die Punkte teilten.