3. Liga: Borussia Dortmund II – TSV 1860 München, 1:1 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. In der 62. Minute verwandelte Albion Vrenezi vor 5.000 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:0 für 1860. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Marco Pasalic bereits wenig später besorgte (68.). In der Schlussphase nahm Michael Köllner noch einen Doppelwechsel vor. Für Fynn Lakenmacher und Yannick Deichmann kamen Martin Kobylanski und Marius Wörl auf das Feld (82.). Am Ende sicherte sich Dortmund II mit diesem 1:1 einen Zähler.

Weil man wieder mal alle drei Zähler holte, grüßt der TSV 1860 München nun vom Sonnenplatz der Tabelle. Offensiv sticht der Gast in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 23 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. 1860 weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.