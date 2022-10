2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – SV Sandhausen, 1:1 (0:1)

Alexander Esswein besorgte vor 8.637 Zuschauern das 1:0 für den SV Sandhausen. Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In Durchgang zwei lief Jeremy Dudziak anstelle von Dickson Abiama für die SpVgg auf. Für das 1:1 des Heimteams zeichnete Julian Green verantwortlich (48.). In der Schlussphase nahm Alois Schwartz noch einen Doppelwechsel vor. Für David Kinsombi und Esswein kamen Ahmed Kutucu und Cebio Soukou auf das Feld (75.). Das Spiel war schon fast gelaufen, als sich Tom Trybull von den Sandhäuser noch eine Gelb-Rote Karte abholte (93.). Letzten Endes wurde in der Begegnung von Fürth mit Sandhausen kein Sieger gefunden.

Für SpVgg Greuther Fürth gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus sechs Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Am liebsten teilt das Team von Coach Marc Schneider die Punkte. Da man aber auch viermal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Vom Glück verfolgt war die SpVgg in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.