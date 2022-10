2. Liga: Fortuna Düsseldorf – DSC Arminia Bielefeld, 4:1 (1:1)

25.841 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für das Heimteam schlägt – bejubelten in der 21. Minute den Treffer von Shinta Appelkamp zum 1:0. In der 34. Minute verwandelte Robin Hack dann einen Elfmeter für Bielefeld zum 1:1. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Anstelle von Ivan Lepinjica war nach Wiederbeginn Manuel Prietl für DSC Arminia Bielefeld im Spiel. Ao Tanaka versenkte die Kugel zum 2:1 (47.). In der 59. Minute stellte die Arminia personell um: Per Doppelwechsel kamen Bryan Lasme und Benjamin Kanuric auf den Platz und ersetzten Sebastian Vasiliadis und Marc Rzatkowski. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Appelkamp bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (66.). Tim Oberdorf vollendete zum fünften Tagestreffer in der 76. Spielminute. Mit dem Ende der Spielzeit strich Fortuna Düsseldorf gegen Bielefeld die volle Ausbeute ein.