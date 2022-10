Traumtor im Londoner Derby! FC Arsenal mit Machtdemonstration

Der FC Arsenal gewinnt das Londoner Derby gegen Tottenham mit Harry Kane und bleibt sicher Erster in der Premier League. Thomas Partey sorgt für das Highlight.

Der 13-malige Meister bezwang seinen ewigen Erzrivalen Tottenham Hotspur am Samstag im Duell um die Fußball-Macht in Nordlondon mit 3:1 (1:1). Es war der siebte Liga-Heimsieg in Serie.