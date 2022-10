Lars Windhorst geht auf Hertha BSC los: "Mit Respekt nichts zu tun"

Der Unternehmer klagte am Samstag in der Facebook-Gruppe „Hertha BSC Fans“ über das Vorgehen des Bundesligisten: „Dies alles hat mit Neuanfang und Respekt nichts zu tun.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Entscheidung der Hertha-Vereinsführung, „eine Pressekonferenz zu verschieben sowie Berliner Anwälte recherchieren zu lassen, nehme ich zur Kenntnis“, zitierte ihn unter anderem die dpa . Dass nicht auf ein vertrauliches Gespräch gesetzt worden sei, halte er für „extrem bedauerlich. Stattdessen wurde wie in der Vergangenheit mit Durchstechereien und Indiskretionen in der Presse gearbeitet.“

Am Freitag war ein Bericht der Financial Times veröffentlicht worden, in dem unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet wird, dass Windhorst eine Detektei in Israel engagiert hätte, um den ehemaligen Vereinspräsidenten Werner Gegenbauer mit Spionagemaßnahmen und einer gezielten Schmutzkampagne aus dem Amt zu drängen.