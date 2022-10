Stefan Effenberg gewinnt BVB-Wette aus Doppelpass - SPORT1-Reporter muss zahlen

Stefan Effenberg hat seine Wette gegen SPORT1-Chefreporter Patrick Berger gewonnen - weil Anthony Modeste gegen den 1. FC Köln bei Borussia Dortmund in der Startelf steht.

Der Experte war gegen SPORT1 -Chefreporter Patrick Berger vor laufenden Kameras eine Wette eingegangen: Effenberg war der Meinung, dass Modeste gegen dessen Ex-Klub in der BVB-Startelf den Vorzug vor Youssoufa Moukoko erhalten würde.

Berger hatte auf Derby-Held Moukoko gesetzt - dieser hatte tags zuvor gegen den FC Schalke den goldenen Treffer zum Triumph über Schalke geschossen. Was damals allerdings noch nicht abzusehen war: Dass Moukoko sich in der Länderspielpause bei der deutschen U21-Nationalmannschaft eine kleine Verletzung zuziehen würde.

Wegen Schmerzen am Hals hatte der Youngster das Spiel gegen England verpasst - und war womöglich auch deshalb gegen Köln noch kein Kandidat für die erste Elf.

So oder so: Die Wette geht an Effenberg, Berger muss nun für einen guten Zweck spenden. Wetteinsatz waren 100 Euro.