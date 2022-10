Greuther Fürth weiter im Tabellenkeller - Julian Green verhindert Schlimmeres

Absteiger SpVgg Greuther Fürth bleibt auch in der 2. Bundesliga unten drin. Im Heimspiel gegen Sandhausen reicht es nur zu einem Unentschieden. Julian Green verhindert Schlimmeres-

Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth kommt in der 2. Bundesliga nicht in Fahrt.

Alexander Esswein (12.) erzielte das 1:0 für die Sandhäuser, die zuletzt sechs Spiele in Folge ohne Sieg geblieben waren. Den bislang letzten Dreier hatte der SVS am 5. August gegen Fortuna Düsseldorf (1:0) eingefahren. Dem Treffer ging ein krasser Fehler von Max Christiansen voraus, der den Ball nach einem Einwurf nicht richtig traf. Julian Green (48.) sorgte für den Ausgleich der Gastgeber. In der dritten Minute der Nachspielzeit sah Sandhausens Tom Trybull die Gelb-Rote Karte.