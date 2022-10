Hansa Rostock: Lucas Hinterseer verhindert drohende Niederlage in Kiel

Reeses Handelfmeter reicht am Ende nicht zum Sieg © AFP/POOL/SID/LEON KUEGELER

Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga zwei Punkte liegen gelassen. Die Störche mussten sich im Nordduell gegen Hansa Rostock mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Ein Handelfmeter-Tor von Fabian Reese (28.) bedeutete die Führung für die Kieler. Vorausgegangen war ein Handspiel von Rostocks Abwehrspieler Nico Neidhart im Strafraum. Lukas Hinterseer (88.) rettete den Gästen einen Zähler, der aufgrund der Leistung in der zweiten Hälfte nicht unverdient war. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Nach zuletzt zwei Niederlagen konnte der KSV Holstein wieder nicht dreifach punkten. Für die Rostocker konnte die vierte Niederlage in den letzten fünf Partien gerade noch abwenden. Beide Teams liegen im Tabellenmittelfeld.

In der neunten Minute besaß Steven Skrzybski aus acht Metern die große Gelegenheit zum Führungstor für die Kieler, scheiterte aber am gut reagierenden Keeper Markus Kolke. Auch in der Folgezeit blieben die Kieler spielbestimmend, während Hansa sehr umständlich und einfallslos agierte.