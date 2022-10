Showgegner von Ali: Trauer um Wrestler Inoki

Einst stand er bei einem Schaukampf mit Box-Legende Muhammad Ali im Ring, jetzt ist der frühere japanische Wrestler Antonio Inoki gestorben. Der 79-Jährige, nach seiner Sportkarriere in der Politik aktiv, schied am Samstag aus dem Leben. Nach Angaben der Rundfunkanstalt NHK war Herzversagen die Ursache.

Der fast 1,90 m große Exzentriker, als Kanji Inoki in Yokohama geboren, war in Japan Pionier in Sachen Mixed Martial Arts (MMA). 1976 trat er in Tokio gegen Ali an, der Fight war eine Farce. Inoki lag permanent auf dem Rücken, bot keine Angriffsfläche und trat dem Champion die Waden blutig. Der Kampf zwischen Wrestler und Boxer endete mit einem Unentschieden.