Bundesliga: Köln - Dortmund, Frankfurt - Union, Leipzig - Bochum live im TV, Stream, Ticker

"Nicht so schlimm wie befürchtet!" Terzic macht Hoffnung bei Reus

Während Borussia Dortmund am 8. Spieltag beim 1. FC Köln zu Gast ist, muss Tabellenführer Union Berlin bei Eintracht Frankfurt ran. RB Leipzig empfängt Schlusslicht VfL Bochum.

Borussia Dortmund ist am 8. Spieltag beim 1. FC Köln gefordert und könnte mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen, sollte Union Berlin bei Eintracht Frankfurt verlieren.

Für den BVB ist die Partie in Köln der Startschuss zu einem wahren Mammutprogramm. In 42 Tagen bis zur WM-Pause stehen für Dortmund 13 Partien an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)