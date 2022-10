Formel 1: Quali in Singapur mit Vettel, Verstappen, Schumacher, Leclerc, Ferrari LIVE im TV, Stream, Ticker

Wenn für Max Verstappen alles optimal läuft, kann er bereits vier Rennen vor Saisonende den WM-Kampf entscheiden. Dafür braucht es allerdings auf jeden Fall seinen sechsten Sieg in Folge. (BERICHT: So historisch wäre Verstappens WM-Kür)

Und die Trainingseinheiten am Freitag scheinen diesen Eindruck zu bestätigen. Der Titelverteidiger verbrachte weite Teile des Tages in der Garage und kam gerade einmal auf acht (!) gefahrene Runde. Umso bemerkenswerter, dass er trotzdem die viertbeste Zeit des Tages in den Asphalt brannte.