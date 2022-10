HBL-Profi Lucas Krzikalla outet sich als schwul - und widerspricht Philipp Lahm

Lucas Krzikalla wagt einen der wichtigsten Schritte seines Lebens. Der HBL-Profi von DHfK Leipzig outet sich als homosexuell - und will damit vorangehen.

Handball-Profi Lucas Krzikalla hat sich in großer Offenheit zu seiner Homosexualität geäußert.

In einem Interview mit der Welt am Sonntag sprach der Spieler von Bundesligist SC DHfK Leipzig erstmals öffentlich über das Thema - und sprach sich dabei für mehr Toleranz im Sport aus.

Er wolle „für das stehen, was ich mache, und nicht über meine Sexualität definiert werden. Und ich freue mich, jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen. Das hier ist einer der wichtigsten Schritte in meinem Leben.“