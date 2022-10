Nächster Tiefschlag für BVB: Hummels fällt wohl aus - schon sieben Profis fehlen

Borussia Dortmund muss beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln offenbar auf Abwehr-Star Mats Hummels verzichten. Wie Sky berichtet, laboriert der 33-Jährige an einer Erkältung und kommt am Samstag (15.30 Uhr) daher nicht zum Einsatz. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Jetzt auch noch Hummels? Sieben BVB-Stars fehlen schon

Nach dem Köln-Spiel am Samstag steht für den BVB am Mittwoch das Auswärtsspiel beim FC Sevilla in der Champions League an. Am 8. Oktober kommt es dann zum Bundesliga-Duell mit dem FC Bayern.