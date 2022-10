Anzeige

Tod einer Ikone: Wrestling-Superstar Antonio Inoki war Muhammad Alis skurrilster Gegner Trauer um eine Kampfsport-Ikone

Antonio Inoki kämpfte 1976 einen legendär skurrilen Kampf gegen Muhammad Ali © Imago

Martin Hoffmann

Er war der größte Wrestling-Star Japans, WWE Hall of Famer, Gegner Muhammad Alis in dessen skurrilstem Fight. Nun ist Antonio Inoki verstorben.

Er bestritt einen legendär skurrilen Kampf mit Box-Ikone Muhammad Ali.

Stieg in den Ring mit Hulk Hogan und Ric Flair - gegen letzteren vor 190.000 Zuschauern in Nordkorea. Er war Gründer der wichtigsten japanischen Wrestling-Liga, Hall-of-Fame-Mitglied bei WWE, Wegbereiter des MMA-Booms und der UFC und eine in der japanischen Heimat weit über den Sport hinaus bekannte und prägende Persönlichkeit.

Anzeige

Nun ist die Kampfsport-Legende Antonio Inoki am Ende eines langen gesundheitlichen Verfalls im Alter von 79 Jahren verstorben.

Antonio Inoki war Japans größter Wrestling-Star

Der am 20. Februar 1943 in Yokohama geborene Inoki war zu aktiven Zeiten der wohl populärste Wrestling-Star seiner Heimat.

Der 1,91-Meter-Mann war seit 1960 im Ring gestanden und ein Schüler von Rikidozan, dem 1963 von einem Yakuza-Kriminellen tödlich verletzten Gründervater des japanischen Wrestlings.

Inoki war Teil von Rikidozans Promotion JWA, aus der er 1971 gefeuert wurde, als er dort die Macht übernehmen wollte. Als Reaktion gründete er im Jahr darauf die bis heute wichtigste Liga in Nippon: NJPW (New Japan Pro Wrestling).

Große Duelle mit Hogan, Ali und deutschsprachigen Stars

Der charismatische Inoki wurde nicht nur zum langjährigen Lenker, sondern auch zum größten Star der Liga, bestritt dort bis zum Ende seiner aktiven Karriere 1998 zahlreiche große Fights gegen nationale und internationale Stars - unter ihnen Hogan, Flair, Andre the Giant, Stan Hansen, den 1988 ermordeten Mythos Bruiser Brody oder auch „Big“ Otto Wanz aus Österreich und Roland Bock aus Deutschland.

Der als harte Hund bekannte Ex-Olympiaringer Bock lieferte Inoki in Europa und Japan eine Reihe von besonderen Fights, die auch durch persönliche Animositäten und einen Mangel an Kooperation geprägt waren - und in unter Szenekennern legendär sind.

Den fraglos berühmtesten Kampf lieferte sich Inoki 1976 allerdings mit Box-Legende Muhammad Ali. Das Aufeinandertreffen - mitorganisiert vom späteren WWE-Boss Vince McMahon - war keine abgesprochene Show, sondern ein reales Kräftemessen unter speziellen Regeln, die ein Vorbild für den von Inoki sehr verehrten und geförderten MMA-Sport wurden. Inoki wich Alis Fäusten aus, indem er zumeist am Boden krabbelte und Ali mit schmerzhaften Tritten gegen die Beine traktierte. Das Duell endete unentschieden, Ali und Inoki wurden danach gute Freunde. (Wie Muhammad Ali für seinen Mythos einen teuren Preis zahlte)

Anzeige

Inoki saß zuletzt im Rollstuhl

Inoki war seit 1989 auch politisch aktiv, saß in mehreren Parlamenten. Bei NJPW verlor er 2005 nach einer Übernahme der Firma Yukes seine Macht, er gründete darauf den weniger erfolgreichen Wrestling-MMA-Hybrid IGF.

Mit den Verantwortlichen seines „Babys“ NJPW war er nach seiner Ausbootung tief zerstritten, erst in seinen letzten Lebensjahren gab es wieder eine Annäherungen und öffentliche Würdigungen von NJPW für den Gründer.

Inoki ging es in den vergangenen Jahren gesundheitlich zusehend schlechter, er saß zuletzt auch im Rollstuhl, woran in seiner Heimat viel Anteil genommen wurde, als dies herauskam.