Berliner Amateurklub Delay Sports lockt Max Kruse mit kühlem Bier

Nach seiner Ausbootung beim VfL Wolfsburg spielt Max Kruse für Trainer Niko Kovac keine Rolle mehr. Ein besonderer Amateur-Klub aus Berlin zeigt nun Interesse an dem 34-Jährigen.

Das Interesse am ausgemusterten Wölfe-Profi wäre jedenfalls vorhanden, wenn auch nicht von einem Bundesligisten. Beim Amateur-Klub Delay Sports Berlin von Stream-, Social- und Twitch -Star Elias Nerlich steht der 34-Jährige hoch im Kurs - und ihr Vereinsgründer hätte ebensowenig etwas gegen ein Engagement des Offensivmanns.

Delay Sports noch ungeschlagen in Liga

Und wie sähe es rein sportlich aus? Der Berliner Amateurklub ist in der Kreisliga C beheimatet - und durchaus erfolgreich. Mit vier Siegen aus vier Spielen ist Delay Sports mit einem Torverhältnis von 24:2 Tabellenführer. Am vergangenen Wochenende musste Nerlich von der Seitenlinie aus aber die erste Niederlage seines Vereins hinnehmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga).