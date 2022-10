Wackelt Seoane bei Bayer Leverkusen? Rolfes weicht Trainerfrage aus

Simon Rolfes geht mit der Mannschaft von Bayer Leverkusen in München hart ins Gericht - und bleibt bei der Frage nach Trainer Gerardo Seoane wage.

Wie der Coach ging der Sportchef hart mit der Mannschaft ins Gericht. "Wir waren chancenlos von der ersten Minute an und haben alles vermissen lassen, was man in einem Bundesligaspiel zeigen muss: Zweikampfverhalten, Laufbereitschaft, fußballerische Komponenten, Mut", sagte Rolfes und ergänzte: "Das ist nicht zu akzeptieren, wie wir gespielt haben."